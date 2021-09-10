 

Лавров не увидел оснований для «перетекания» ситуации из Афганистана на соседние страны

10.09.2021, 19:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосква не видит оснований считать, что ситуация в Афганистане «перетечет» в соседние государства, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вместе с тем РФ в связи с ситуацией в этой стране «держит порох сухим», приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Глава российского ведомства подчеркнул, что до текущего момента движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) не дало поводов сомневаться в своих намерениях по борьбе с террористами из «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (также признаны террористическими и запрещены в России).

«Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным», – сказал Лавров.

По его словам, разрешить нынешнюю ситуацию в Афганистане нельзя без объединения в политическом процессе всех этнических групп страны.

«Разрешить нынешнюю ситуацию невозможно без объединения в политическом процессе не только пуштунов, но и узбеков, и зарейцев, таджиков. Мы за это выступаем с самого начала», – подчеркнул министр.

«Все сейчас говорят о том, что с «Талибаном» надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали… Разговаривать с «Талибаном» неизбежно придется. Уже приходится практически всем», – подчеркнул он.

Ранее талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.



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