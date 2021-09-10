Путин назначил врио главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб в среду, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя РФ посмертно.