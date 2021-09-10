 

Россияне стали жаловаться на проблемы с игровыми сервисами

10.09.2021, 19:14, Новости дня
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Несколько крупных стриминговых сервисов в РФ стали испытывать проблемы с доступом. Об этом сообщают авторитетные в РФ средства массовой информации со ссылками на компетентные источники.

В частности, «Ъ» сообщает, что проблемы начались после того, как по распоряжению Роскомнадзова начали блокировать VPN-сервисы.

По словам специалистов, наибольшие сложности с доступом возникли у Avito, World of Tanks, World of Warships, Twitch и Flashscore. Однако в Роскомнадзоре исключают влияние блокировки VPN на работу указанных ресурсов, связывая проблемы, которые у них возникли, с другими причинами, не связанными с работой регулятора и его действиями в Интернете. Впрочем, точная причина случившегося сбоя действительно не установлена, говорят эксперты.



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