Австралийские ученые выявили признаки интеллекта у растений

В университете Западной Австралии провели уникальное исследование, в процессе которого ученые установили, что у некоторых растений есть очевидные признаки интеллекта.

Разумеется, не стоит сравнивать его с возможностями человеческого мозга, отмечают исследователи. Но все же растения не остаются глухими и безчувственными. При этом некоторые из них оказались «умнее» других.

Например, ученые точно установили, что растение получают информацию о происходящем вокруг них, используя звуковые волны. Более того, австралийские ученые выяснили, что растения и сами способны излучать волны в диапазоне ультразвука. На сегодня, однако, остается непонятным, насколько «осознанным» или случайным является данное излечение.