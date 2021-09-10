Эксперт-международник объяснил «парад переворотов» в странах французской Африки

Франция постепенно лишается своего влияния в Африке — по мере того, как общество в этих государствах начинает осознавать, что до сих пор остается в колониальной зависимости от своих прежних французских хозяев, а их земли служат лишь источником ресурсных доходов. Примеров тому немало: от Центральноафриканской Республики, которая отказалась от профранцузского курса и развивает сотрудничество с Россией, до Гвинеи, где 5 сентября офицеры спецназа сместили профранцузского президента Альфу Конде.

Член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что Африканский континент остро нуждается в альтернативном центре силы, которым может стать Российская Федерация.

«Идет война за ресурсы Африки в которой Франция проигрывает, так как действительно происходит снижение ее влияния, в том числе организации «Франсафрик», — считает Безпалько.

Успешное сотрудничество между Россией и ЦАР привлекло внимание в Африке, отмечает эксперт, и сейчас целый ряд стран регион готов принять помощь от Москвы. К примеру, указал Безпалько, русские должны ответить на призывы жителей Мали, которая пережила ряд военных переворотов против профранузских властей и сейчас нуждается в поддержке в борьбе с боевиками из группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ).

«России нельзя упускать свой шанс в Африке, потому что это гигантская кладовая ресурсов. Мы относимся к африканцам гораздо более справедливо, у нас нет какого-то колониального прошлого. Это не российский правитель когда-то в Конго отрубал людям руки за невыполнение плана по добыче ресурсов, это не мы убивали зулусов, — напомнил Безпалько. — Если мы туда придем, то можем предложить гораздо более выгодные и благоприятные условия, а главное — уважение к этим людям».

Медлить нельзя, считает член президентского Совета, поскольку в настоящее время за Африку идет борьба между ведущими мировыми игроками. В числе явных конкурентов за позиции на Черном континенте — Турция, которая применяет совершенно иные методы: для того, чтобы получить влияние в африканских странах, власти в Анкаре готовы поддерживать исламских радикалов, чье усиление приведет к новому витку насилия.

«Нам нельзя упускать шансы, потому что хаос вновь может вернуться в регион», — указал Безпалько.

Москва уже длительное время ведет работу с Черным континентом, стараясь стабилизировать эту часть света и не допустить появления в Африке новых угроз для мирового сообщества из-за борьбы за природные ресурсы. Об такой опасности предупреждал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал необходимость установить стабильность в регионе в кратчайшие сроки.