Незатейливая мелодрама “Постучись в мою дверь” превзошла рекорд “Игры престолов”

Финальный эпизод турецкой многосерийной мелодрамы “Постучись

в мою дверь” побил рекорд американского проекта от HBO “Игра престолов”. В соцсети “Твиттер”

теленовелла о богатом архитекторе Серкане Болате и цветочнице с большим сердцем

Эде Йылдыз заняла первое место в рейтинге трендовых тем.

На днях свет увидел последний, 52-й по счету, эпизод сериала

“Постучись в мою дверь”. Фанаты проекта, которых много и в России, по

этому поводу сделали девять миллионов твитов. Все публикации сопровождались

хэштегом “sonkezsençalkapımı”, что в переводе: “Ты постучишь в

мою дверь в последний раз”.

Отметим, что предыдущий рекордсмен по активности в

“Твиттере”, сериал “Игра престолов”, собрал в свое время 7,8 миллиона

публикаций. Финал фантастической картины, основанной на романе Джорджа Р. Р.

Мартина “Песнь льда и огня”, состоялся 19 мая 2019 года.

Главные роли в сериале “Постучись в мою дверь” сыграли

34-летний Керем Бюрсин и 27-летняя Ханде Эрчель. Как считают критики, именно благодаря

этому тандему незатейливая лента о любви получила невероятную популярность у зрителей.

В мае 2021 года Керем и Ханде подтвердили, что стали парой и в реальной

жизни. Роман знаменитостей подогрел интерес к проекту “Постучись в мою

дверь”.

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Публикация от Hande Erçel (@handemiyy)

Ходили слухи, что отношения Бюрсина и Эрчель – всего лишь

пиар. Дело в том, что картина, имея невероятную популярность за рубежом, теряла рейтинги на родине, в Турции. Поговаривали, что знаменитости, обнародовав

связь, сделали рекламу второму сезону картины.

Между тем, если верить снимкам папарацци, Керем Бюрсин и Ханде

Эрчель проводили время вместе задолго до падения рейтингов. Несколько раз

репортеры наблюдали, как машина Керема отъезжала от дома Ханде на рассвете.

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Публикация от Hande Erçel (@handemiyy)