Незатейливая мелодрама “Постучись в мою дверь” превзошла рекорд “Игры престолов”
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Финальный эпизод турецкой многосерийной мелодрамы “Постучись
в мою дверь” побил рекорд американского проекта от HBO “Игра престолов”. В соцсети “Твиттер”
теленовелла о богатом архитекторе Серкане Болате и цветочнице с большим сердцем
Эде Йылдыз заняла первое место в рейтинге трендовых тем.
На днях свет увидел последний, 52-й по счету, эпизод сериала
“Постучись в мою дверь”. Фанаты проекта, которых много и в России, по
этому поводу сделали девять миллионов твитов. Все публикации сопровождались
хэштегом “sonkezsençalkapımı”, что в переводе: “Ты постучишь в
мою дверь в последний раз”.
Отметим, что предыдущий рекордсмен по активности в
“Твиттере”, сериал “Игра престолов”, собрал в свое время 7,8 миллиона
публикаций. Финал фантастической картины, основанной на романе Джорджа Р. Р.
Мартина “Песнь льда и огня”, состоялся 19 мая 2019 года.
Главные роли в сериале “Постучись в мою дверь” сыграли
34-летний Керем Бюрсин и 27-летняя Ханде Эрчель. Как считают критики, именно благодаря
этому тандему незатейливая лента о любви получила невероятную популярность у зрителей.
В мае 2021 года Керем и Ханде подтвердили, что стали парой и в реальной
жизни. Роман знаменитостей подогрел интерес к проекту “Постучись в мою
дверь”.
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Ходили слухи, что отношения Бюрсина и Эрчель – всего лишь
пиар. Дело в том, что картина, имея невероятную популярность за рубежом, теряла рейтинги на родине, в Турции. Поговаривали, что знаменитости, обнародовав
связь, сделали рекламу второму сезону картины.
Между тем, если верить снимкам папарацци, Керем Бюрсин и Ханде
Эрчель проводили время вместе задолго до падения рейтингов. Несколько раз
репортеры наблюдали, как машина Керема отъезжала от дома Ханде на рассвете.
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