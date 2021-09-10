Селебруны на подработке – Личное мнение

В среде деревенщин, у которых есть деньги, появился новый тренд: приглашать на дни рождения наших простеньких селебов, заставлять их позировать под камерами и произносить тосты в свою честь.

Полагаю, что не бесплатно.



Фото: Соцсети

После дня рождения пожилой инстамарафонщицы с мелкими, жёлтыми зубками с размахом отпраздновала свой юбилей и некая владелица агентства по организации праздников Юлия Корелина.

Слышали о такой? Вот и я нет.

И, тем не менее, на её празднике жизни печалится в компании Андрюшки Малахова аж целый, пусть и морально устаревший, но зато очень блестящий Филипп Киркоров.

Свадебным генералом прискакала и Ксюшадь: видно, что после моего поста ей неудобно отрабатывать гонорар, но она, сжав свою знаменитую челюсть, старается — позирует со скорбным лицом и грязными волосами.

Впрочем, грузная Анька Семенович позирует лучше! Больше старается!



Фото: Соцсети

Малахов тоже хорошо позирует: не то, что кислая Ксения. Если заплатили, то надо хотя бы делать вид, что тебе приятно быть шутом у какой-то тётки на празднике.



Фото: Соцсети

Кто там в коллаже справа от Малахова — не узнала. Видимо, какой-то стухший селебрунок, под песни которого влюблялась в юности именниница. Или наоборот, начинающий — хотя и чуть поздновато.

Впрочем, о том, что селебрунок стух, говорит не только факт, что я его не узнала, но и некрасивость его спутницы. Даже начинающие тик-токеры выгуливают девчонок посимпатичнее.

Ещё какие-то недоселебруны прискакали: Митя в платке под шляпой и толстая баба в лосинах. Тип фигуры — «вечно худеющая».



Фото: Соцсети

В общем, хороший праздник получился. Отгремел на всю деревню. Даже я написала.

Что же касается самой именинницы, то вот она: слева — несколько лет назад, а справа — на фотографии у себя на дне рождения.



Фото: Соцсети

Фотография, конечно, выглядит жутковато и лично мне напоминает могильный памятник, но суть, конечно, не в этом.

Суть в том, что и именинница, и та же Ксюшадь Собчак — одного возраста. Только одна — селф-мейд, а другая, извините, «всё просрамши». Пока одна гламурила в клубах, просаживая там папино наследство, и просиживала лобок на лобном Дома 2, другая с нуля вкалывала. И теперь первая веселит вторую.

Из далёкого интервью Корелиной:

Основным фактором, влияющим на мое становление в бизнесе, послужил развод, маленький ребенок на руках. Что-то нужно было срочно предпринимать, обеспечивать его будущее.

Мораль: работайте много, работайте страстно, работайте с умом. Тогда и Собчак, и Филя, и Малахов спляшут вам на дне рождения гопак, если вы к тому времени не обзаведётесь хорошим вкусом, конечно.

Именинница — молодец несмотря на полное отсутствие вкуса. Остальным — двойка в четверти.

Если бы у вас были деньжата, кого бы из селебов на день рождения пригласили? Почему именно их?

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