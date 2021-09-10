Ярош: У Украины сотни тысяч патриотов, готовых умирать за родину. А в РФ – пушечное мясо, которое при первом сопротивлении поднимает “лапы” вверх

Принимая доклады о ситуации на фронте, есть время посмотреть вокруг себя… Природа становится осенней. Вода холоднее. Цвета деревьев и кустов ярче.

На восточном фронте – очередная активизация боевых действий. В Беларуси – российские империалисты завершают процесс оккупации.

В политике Украины – болото, трясина… Украинцев считают рабами “свои” нувориши, которые дорвались к властному корыту и обогащаются на поте и крови украинцев…

Когда-то бы сказал “внутренняя оккупация”, но сейчас этого не утверждаю, потому что война за независимость. И я не хочу подыгрывать врагу.

Итак, внутренняя ситуация в моем государстве действительно не лучшая. Внешняя – тоже. Широкомасштабное наступление путинской РФ – это вопрос времени и божьей воли. Поэтому порой кажется, что все плохо, что надо сложить руки и отдаться естественному течению. Но это не так!

Есть большое количество патриотов, которые готовы жить и умирать за свою родину. Нас – сотни тысяч! В РФ и близко нет такого количества мотивированных бойцов.

У них – пушечное мясо, воспитанное на имперской идеологии, которое при первом эффективном сопротивлении поднимает “лапы” вверх.

У нас есть поколение Майдана, не имеющее страха и “чинопочитания”, а потому, если “банковая” власть не будет защищать национальные украинские интересы, она будет снесена повстанческой волной народного возмущения.

Кто-то из этих паразитов-“мальчиков”, которые занимают властные кабинеты и грабят украинский народ, думает, что так будет вечно, потому что государственники учитывают внешнюю угрозу, а следовательно, не выступят против них… Ошибаетесь, твари!

Очень скоро придет время, когда украинский народ поставит жирный крест на вас и даст достойный ответ внешний российской агрессии. Для этого у нас, украинцев, есть безграничные возможности.

И украинская патриотическая молодежь – главный залог победы Украины в войне с внешними и внутренними врагами.

С нами, украинцами, бог. Тогда кто же против нас?

Источник: Дмитро Ярош / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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