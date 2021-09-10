“Ну что ты творишь?”, “Желанная какая”. Loboda в бикини похвасталась стройным телом

Певица позирует в кадре на фоне горы, принимая различные позы.

“А как прошло ваше лето?” – подписала она фото.

“Желанная какая”, – отреагировали фолловеры.

“Вы такая стройная” – написали в комментариях пользователи сети.

“Ну что ты творишь?” – прокомментировали публикацию поклонники певицы.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

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