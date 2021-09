Месси побил рекорд Пеле по числу голов в турнирах Конфедерации южноамериканского футбола

В матче отбора к чемпионату мира 2022 года против Боливии Месси отличился хет-триком. Три гола в ворота соперника позволили аргентинцу оформить очередной рекорд.

В активе Месси сейчас 79 голов в турнирах под эгидой Конфедерации южноамериканского футбола. Пеле был лучшим бомбардиром с 77 голами.

* Hat-trick hero Lionel Messi (79 goals) celebrates the goal that saw him pass Pele (77) for most goals by a South American player in men’s international football * @Argentina | #WorldCup pic.twitter.com/Y41GU62mGh

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10, 2021

Контекст:

В декабре прошлого года Месси превзошел Пеле по количеству забитых голов за один клуб. В 15-м туре чемпионата Испании гол аргентинца в ворота “Вальядолида” на 65-й минуте матча стал для него 644-м за “Барселону”, за которую он играл с 2004 года. Пеле за время выступления в “Сантосе” поразил ворота соперников 643 раза.

Месси – шестикратный обладатель “Золотого мяча”. 11 августа этого года он официально стал игроком ПСЖ из Парижа. Футболист подписал с клубом контракт сроком на два года с опцией пролонгации еще на год.

