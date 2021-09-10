Во Франции женщин в возрасте до 25 лет будут обеспечивать контрацептивами за государственный счет

“Противозачаточные средства теперь будут бесплатными для всех женщин в возрасте до 25 лет”, – сказал Веран.

“La contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans” annonce @olivierveran, ministre de la Santé

#Les4V avec @Caroline_Roux pic.twitter.com/YBOs448ON0

— Info France 2 (@infofrance2) September 9, 2021

RFI отмечает, что за счет государственного медицинского страхования контрацепция для француженок младше 25 лет будет полностью покрываться с 1 января 2022 года.

Веран объяснил, что госбюджету Франции это обойдется в сумму около €21 млн ежегодно.

25 лет был определен правительством потому, что именно в этом возрасте женщины обретают определенную финансовую независимость.

Недостаточные доходы стали основной причиной отказа француженок от использования контрацепции, подчеркнул Веран.

Контекст:

Во Франции с 2013 года стали бесплатными для подростков внутриматочные и оральные контрацептивы, а также импланты, в результате чего число абортов среди подростков снизилось за шесть лет с 9,6 до шести случаев на тысячу человек, сообщил RFI.

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