Во Франции женщин в возрасте до 25 лет будут обеспечивать контрацептивами за государственный счет
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“Противозачаточные средства теперь будут бесплатными для всех женщин в возрасте до 25 лет”, – сказал Веран.
“La contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans” annonce @olivierveran, ministre de la Santé
#Les4V avec @Caroline_Roux pic.twitter.com/YBOs448ON0
— Info France 2 (@infofrance2) September 9, 2021
RFI отмечает, что за счет государственного медицинского страхования контрацепция для француженок младше 25 лет будет полностью покрываться с 1 января 2022 года.
Веран объяснил, что госбюджету Франции это обойдется в сумму около €21 млн ежегодно.
25 лет был определен правительством потому, что именно в этом возрасте женщины обретают определенную финансовую независимость.
Недостаточные доходы стали основной причиной отказа француженок от использования контрацепции, подчеркнул Веран.
Контекст:
Во Франции с 2013 года стали бесплатными для подростков внутриматочные и оральные контрацептивы, а также импланты, в результате чего число абортов среди подростков снизилось за шесть лет с 9,6 до шести случаев на тысячу человек, сообщил RFI.
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