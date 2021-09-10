Магазин «Магнит» в Москве решили закрыть после смертельного отравления арбузом

Московский магазин «Магнит», где семья купила арбуз, после употребления которого погибли два человека, закрыли, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Расположенный на улице Совхозной магазин закрыли после смерти девочки-подростка и ее 61-летней бабушки, сообщил источник Life.ru.

Между тем в самой компании заявили, что «Магнит» проведет собственное расследование по факту отравления людей арбузом.

«Магнит» выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова сообщила, что следователи намерены проверить все продукты, которыми могли отравиться члены семьи. «Будут исследованы все продукты, которые находились в квартире», – сказала она РИА «Новости».

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и внучка, возбуждено уголовное дело.