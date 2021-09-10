 

Магазин «Магнит» в Москве решили закрыть после смертельного отравления арбузом

10.09.2021, 18:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосковский магазин «Магнит», где семья купила арбуз, после употребления которого погибли два человека, закрыли, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Расположенный на улице Совхозной магазин закрыли после смерти девочки-подростка и ее 61-летней бабушки, сообщил источник Life.ru.

Между тем в самой компании заявили, что «Магнит» проведет собственное расследование по факту отравления людей арбузом.

«Магнит» выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова сообщила, что следователи намерены проверить все продукты, которыми могли отравиться члены семьи. «Будут исследованы все продукты, которые находились в квартире», – сказала она РИА «Новости».

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и внучка, возбуждено уголовное дело.



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