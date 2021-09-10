 

Корреспондентам РИА «Новости» отказали в аккредитации на годовщину терактов 11 сентября

10.09.2021, 18:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОрганизаторы не аккредитовали корреспондентов РИА «Новости» в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сославшись на нехватку места из-за большого количества заявок.

По словам журналистов, приглашение на церемонию на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, заявка была отправлена в течение часа.

«К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос на выдачу аккредитации для участия в церемонии в 20-ю годовщину… Любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию. Исключений не будет», – приводит РИА «Новости» ответ организаторов.

Президент США Джо Байден планирует 11 сентября, посетить церемонию в память о жертвах в Нью-Йорке. Также он планирует в этот день побывать в Шанксвилле в штате Пенсильвания и Пентагоне в Арлингтоне, Виргиния – места, где в этот день 20 лет назад случились еще два теракта с самолетами.

Каждый год 11 сентября на месте, где раньше возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, проходит церемония в память о погибших в этот день. 

Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.



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