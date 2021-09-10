 

В США выявили среди эвакуированных афганцев 44 потенциально опасных

10.09.2021, 18:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа последние две недели власти США выявили среди эвакуированных афганцев 44 человека, которые, предположительно, представляют угрозу национальной безопасности страны.

По информации газеты The Washington Post, специалисты ведомства за это время провели проверки нескольких десятков тысяч афганцев, которых предполагается привезти на американскую территорию. Было установлено, что «44 афганских беженца потенциально представляют угрозу национальной безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Отмечается, что некоторых из них заподозрили в связях с террористами. У ряда афганцев на мобильных телефонах или других устройствах обнаружили материалы, «вызывающие беспокойство».

Издание сообщило, что с 17 августа в США доставили более 60 тыс. афганцев. 13 них находятся под стражей иммиграционных властей. Они «ожидают дополнительных проверок», в числе которых беседы с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и специалистами по борьбе с терроризмом. В отношении 15 эвакуированных афганцев было принято решение либо вернуть их на транзитные базы в Европе или на Ближнем Востоке, либо передать под стражу Иммиграционно-таможенной службы США, либо освободить. 16 человек из числа тех, кого американские власти вывезли из Афганистана, но позднее сочли потенциально опасными, находятся на транзитных объектах за пределами США.

5 сентября американские ведомства проводили дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев

Ранее сообщалось, что высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали.



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