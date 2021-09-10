 

Стало известно, где в iPhone 13 будет работать частота кадров 120 Гц

10.09.2021, 18:22, Новости дня
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Ранее эксперты полагали, что смартфоны iPhone 13 чуть ли не всей линейкой получат 120 Гц частоты смены кадров, что говорило бы о высоком классе новых гаджетов. Но за несколько дней до официальной презентации стало известно, что данный показатель будет обеспечен только в самой дорогой версии Pro Max.

А базовые модели тринадцатой линейки получат даже не 90, а всего-то 60 Гц. Эксперты в некоторой растерянности, так как один из главных в мире производителей электроники выпускает, на самом деле, заурядные устройства, чего не позволяют сегодня даже те компании, которые далеко отстают от Apple.

Напомним, что официальная презентация тринадцатой линейки «Айфонов» назначена на 14 сентября. Впрочем, многие специалисты сомневаются. Что высокие показатели частоты смены картинки действительно необходима на экране смартфона.



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