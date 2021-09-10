В Huawei объявили, что все ноутбуки MateBook бесплатно обновятся до Windows 11

Представители китайской компании Huawei на официальной страничке в соцсети сообщили, что все выпущенные под этим брендом ноутбуки MateBook получат бесплатные обновления операционной системы до Windows 11.

Также китайский производитель подтвердил свое намерение перевести если не все, то основную часть смартфонов и планшетов на фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0.

Обновление ноутбуков станет возможно после того, как компания Microsoft официально выпустит окончательную версию Windows 11, что должно произойти 5 октября текущего года. О том, в каком порядке будут поступать обновления, представители китайской компании обещают сообщить позже. Пользователям предлагают внимательно следить за сообщениями разработчика.