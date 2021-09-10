Безалкогольное красное вино имеет те же полезные эффекты, что и «спиртовое»



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Чтобы оценить влияние умеренного потребления разных видов алкоголя на здоровье, международная группа исследователей собрала данные 446 тысяч человек 40-69 лет из британского Биобанка. Все участники сообщили, сколько они выпивают еженедельно пива, сидра, вина, шампанского и крепких спиртных напитков в неделю.

Наблюдения за состоянием здоровья добровольцев длились семь лет: в Биобанк вносились данные о смертности и диагностированных заболеваниях, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и злокачественные новообразования.

Анализ данных показал, что употребление пива, сидра и крепких спиртных напитков были связаны с более высоким уровнем смертности, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом у людей, которые еженедельно выпивают 8-11 бокалов красного вина в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снижен на 40% по сравнению с трезвенниками и теми, кто любит «заложить за воротник». Те же преимущества были у англичан, которые употребляют не более 4-5 бокалов белого вина и шампанского.

Самым большим открытием было то, что безалкогольное красное вино имело тот же эффект, что и обычное: ученые обнаружили, что у любителей этого напитка также снижалась вероятность развития ишемической болезни сердца.

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Это утверждает о том, что все преимущества красного вина связаны не с алкоголем, а с полифенолами — мощными антиоксидантами, которые в изобилии содержатся в винограде, считает ведущий автор исследования Рудольф Шутте из Университета Англия Раскин.

Ученый добавил, что выводы о пользе алкоголя часто следуют из сравнения состояния здоровья и смертности среди пьющих и трезвенников, что не очень корректно.

«В контрольную группу непьющих будут также входить люди, которые воздерживаются от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Поэтому сравнения с ними могут ошибочно указывать на пользу алкоголя», — объяснил Шутте.