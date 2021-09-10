CNN – на первом месте борьба с COVID, а не ракеты — КНДР отпраздновала 73-летие необычным парадом

Ночью в Северной Корее прошёл парад в честь годовщины образования страны. Новое шествие отличалось от прошлых тем, что его организаторы делали основной акцент не на военной технике, а на силах безопасности, включая подразделение по экстренной борьбе с заболеваниями, облачённое в защитные костюмы и противогазы, пишет CNN.

Прямо сейчас северокорейцы отмечают 73-летие с основания их страны. Ранее в столице в честь этого события состоялся необычный ночной парад: сотни человек маршировали в защитных костюмах. За развитием событий из Сеула следит корреспондент CNN Пола Хэнкок. Она находится с нами на прямой связи. Рады вас видеть, Пола. Итак, расскажите нам о значимости этого ночного парада.

ПОЛА ХЭНКОК, корреспондент CNN: Что ж, Розмари, последние три парада, которые мы наблюдали, проводились ночью. Раньше они проходили днём. Но сегодняшний заметно отличался тем, что на нём не уделялось особого внимания вооружению, как на прошлых двух.

Например, в январе Северная Корея впервые продемонстрировала баллистическую ракету, устанавливаемую на подводных лодках, хотя она была не испытана. Она была среди той новой военной техники, которую мы видели в январе. В октябре прошлого года на ночном параде они показали, как считают аналитики, одни из самых больших баллистических ракет в мире.

То, что мы наблюдали в ночь со среды на четверг, отличалось тем, что, хотя военная техника присутствовала, её количество было сведено к минимуму в сравнении с прошлыми шествиями. По словам государственных СМИ, в центре этого парада были силы безопасности Северной Кореи.

Мы видели, как площади имени Ким Ир Сена прошли рабочие. Как вы отметили, нашему взгляду предстала группа в защитных костюмах, противогазах. Их представили как «подразделение экстренной борьбы с заболеваниями». Предположительно, они — передовая линия обороны от COVID-19.

В Северной Корее отнеслись к пандемии чрезвычайно серьёзно, так как знали, что не смогут справиться с масштабной вспышкой, учитывая хрупкость системы здравоохранения в стране. Они фактически закрыли границы с января прошлого года.

Мы видели, согласно государственным СМИ, — мы ещё не получили видео, только фотографии, — как в полночь Ким Чен Ын вышел к публике, чтобы поприветствовать народ. Его появление стало точкой отсчёта для празднования годовщины основания страны.

Мы не думаем, что он обращался к собравшимся. По крайней мере такое впечатление складывается из сообщений государственных СМИ. Но мы, определённо, увидели, что он вновь сбавил в весе. Это уже обсуждалось на протяжении последних месяцев. Причина похудения к настоящему моменту неизвестна, но на него обращают внимание многие из тех, кто внимательно следит за Северной Кореей.

Так что этот парад слегка отличался. А именно тем, что на нём не было столь заметного количества военных и ракетных проектов, которыми Северная Корея часто любит хвастать. Розмари?

Понятно. Большое спасибо, Пола Хэнкок.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2021 года.