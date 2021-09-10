На Марсе обнаружили безопасные для людей «оазисы»

Ученые обнаружили на поверхности Марса участки, свободные от высокого уровня радиации. Такие зоны могут быть безопасными для людей, благодаря чему здесь можно в будущем строить колонии.

Издавна Марс считается главным кандидатом на заселение человеческой расой. В случае глобальной катастрофы Красная планета могла бы стать базой для переселения на нее людей. Однако, несмотря на все преимущества разжиженной атмосферы, климат здесь не подходит для жизни. Проблема состоит не только в холоде, но, прежде всего, в повышенном уровне радиации. На Марсе нет плотной защиты газовой оболочки и магнитного поля, что подвергает ее поверхность опасности «обстрела» прибывающими из космических глубин частицами высокой энергии. Из-за этого организм человека подвергся бы вредоносным излучениям как при полете на Красную планету, так и во время пребывания на ней. Кроме того, и сама миссия в подобных ограничениях должна иметь строго определенные и небольшие временные рамки.

Но последние исследования ученых показывают, что на планете все же есть и места, где можно построить платформу для основания колонии людей. Открытие, которое сможет изменить ход истории, сделано в процессе анализа данных, ранее полученной в ходе экспедиции марсоходов. Прибывший на планету аппарат «Кьюриосити» зафиксировал территорию со сниженным уровнем радиации недалеко от отвесной скалы, при удалении от которой излучение снова возрастало.

Построение панорамной карты всей видимой части неба показало, что защитой от вредных явлений являются именно возвышенности на Красной планете. Пребывание под их тенью подобно щиту снижает воздействие радиации из неба Марса. При этом, по оценкам ученых, этот фактор не означает, что колонизаторы космоса уже скоро отправятся в полет. В исследованной зоне может оставаться высоким уровень вторичного излучения, когда радиация отражается от той же возвышенности, которая защищает от первичной радиации. Дальнейшие исследования помогут взвесить все остальные обстоятельства для заселения человеком космоса.

Источник: smotrim.ru