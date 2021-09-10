В Якутии проведут первую в России олимпиаду по украинскому языку

Первая в России олимпиада по украинскому языку регионального уровня будет проведена в Якутии в октябре этого года. Власти субъекта самостоятельно выдвинули свою кандидатуру в качестве пилотного региона.

«Мы рады вам сообщить, что честь провести первую олимпиаду выпала именно нашей республике! Решение полностью закономерно, ведь именно в нашей республике украинцы являются вторым по численности этносом, обгоняя по этому параметру даже русское население», – заявил первый заместитель министра образования республики Илья Бабич.

Украинский язык является четвертым по полярности языком региона, уступая лишь русскому, китайскому и якутскому языкам. Потомки ссыльных украинцев, беженцы с Донбасса и приезжие вахтеры являются самой экономически активной группой населения.

«Идея проведения олимпиады у нас появилась после известнейшего труда нашего президента о единстве братских народов. И мы полностью поддерживаем идеалы национального лидера, не зря же у нас каждый второй в Якутии носит фамилии Алексеев, Батовский и Чередниченко», – прокомментировали в администрации Ил Дархана.

Предполагается, что олимпиада пройдет в три этапа: шкiльний, мунiципальний и регiональний. Победители и призеры финального этапа получат путевки в международный детский лагерь «Бандерівець» и льготы на поступление вЛьвовский национальный университет.

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