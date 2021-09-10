Прислонился лбом к гробу: как Путин простился с Зиничевым

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Мероприятие проходило в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.

Момент прощания главы государства с коллегой попал на кадры видеозаписи. Российский лидер вёл себя сдержанно, но не скрывал своей скорби. Сначала Путин положил букет бордовых роз на стол рядом с гробом российского министра под звуки органа, а затем подошёл к телу покойного, закрыл глаза и опустил руки и голову на гроб, прислонившись к нему лбом, сообщает Ura.ru.

В таком положении Владимир Путин пробыл несколько секунд. Поднявшись, президент перекрестился и занял место в зале среди присутствовавших. Он некоторое время молча сидел на стуле, а затем выразил родным и близким министра слова соболезнования, поднялся и снова подошёл к гробу. Политик вновь склонился перед телом коллеги и перекрестился, после чего покинул зал, передаёт Life.ru.

Напомним, что накануне российский лидер посмертно наградил министра России по чрезвычайным ситуациям званием Героя Российской Федерации “за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга”. Президент России подчеркнул, что гибель министра стала для него большой личной утратой. По словам Владимира Путина, на Евгения Зиничева можно было положиться и как на друга, и как на профессионала своего дела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)