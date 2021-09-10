 

Доверие россиян к Путину выросло почти на 3% за неделю

10.09.2021, 18:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ВЦИОМ провел исследование, чтобы выяснить рейтинги доверия россиян к политикам. Респондентов просили оценить работу главы государства и федерального правительства. Кроме того, социологи хотели рассчитать уровень поддержки политических партий.

Данные многоступенчатого телефонного и поквартирного опросов опубликованы 10 сентября. Исследование показало, что Владимиру Путину доверяют 64,6% опрошенных граждан. Его личный рейтинг вырос за неделю на 2,7%. Работу Путина на посту президента России одобряют 60,2% респондентов. Политик прибавил 1,9% за аналогичный период времени: с 30 августа по 5 сентября 2021 года.

Положительная динамика наблюдается и в уровне одобрения работы премьер-министра и Правительства России. Их рейтинг составил 40,9% (+1% неделю) и 36,8% (+1,4%), соответственно. На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину положительно ответили
48,3%
россиян (+0,3%).

Из лидеров оппозиционных политических партий повысить рейтинг удалось только руководителю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Ему доверяю 30% опрошенных (+3,4%). Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов (24,7%, -1.7%) и СР Сергей Миронов (21,2%, -1.2%), наоборот, потеряли проценты за неделю.

Отметим также, что в ходе квартирного опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии “Единая Россия” составил 30%, КПРФ – 17,4%, ЛДПР – 12,2%, “Справедливая Россия — Патриоты — За правду” – 4,9%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Как продать душу дьяволу?

14.08 / Кто сказал, что нельзя есть после 8 вечера?

11.07 / Диетолог Марина Хорол рассказала об опасных продуктах питания в жаркую погоду

29.06 / Ученые рассказали о пользе от удаления зубов мудрости

16.04 / Ожирение печени связали с огромным увеличением риска рака

18.09 / Рыбинский маньяк признался в убийстве детей

25.11 / Мнение: О «капитуляции» Трампа

21.10 / По принципу Красного Креста: во время теракта на Дубровке Леонид Рошаль оказывал помощь даже пострадавшим преступникам

24.08 / Украинский политолог Золотарев: Зеленского будут “бить” в конце сентября

09.05 / К выходу готовится новый смартфон среднего уровня Realme Narzo 30 4G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика