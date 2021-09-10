Короткие «косматые» стрижки для женщин старше 60 лет, которые сделают образ более современным

Чтобы сделать свой образ более красивым и современным, женщинам старше 60 лет стоит выбирать стрижки, которые состоят из нескольких слоев и отличаются большой текстурированностью. Такая прическа делает образ более модным, красивым и молодым.

Чтобы хорошо выглядеть, потребуется укладка волос, однако при этом важно использовать минимальное количество средств и тепловых инструментов. Вот некоторые стильные и модные «косматые» женские стрижки, которые подойдут для дам более старшего возраста.

Классический шэг

Такая лохматая стрижка для женщин 60 лет выглядит достаточно эффектно и изящно (главное фото). Лохматые волосы с растрепанными слоями просто идеально подходят для создания красивого дерзкого образа.

Современный шэг

Эта прическа для женщин 60 лет отлично подходит для абсолютно любого образа. Чтобы прическа выглядела максимально эффектно, потребуется выполнения как можно большего количества слоев.

Это поможет добавить волосам дополнительного объема. Большим плюсом является то, что не требуется сложная укладка для такой прически.

Фактурный шэг

Эта текстурированная стрижка выглядит очень красиво, стильно и эффектно. Она помогает добавить волосам больше объема.

Чтобы волосы выглядели более густыми и красивыми, нужно укладывать пряди при помощи специальных средств.

Лохматая пикси

Стрижка пикси поможет придать образу некоторую мягкость и особую притягательность.

Если волосы густые, то стоит сделать многослойную прическу, чтобы она не выглядела слишком громоздкой.

Пикси длиной до ушей

Если волосы густые, то при выполнении такой стрижки они становятся слишком объемными.

Именно поэтому стоит делать длину до ушей, чтобы все выглядело максимально красиво и гармонично.

Пикси слоями

Многослойность помогает несколько смягчить короткую стрижку и придать ей нотки женственности.

Короткая лохматая прическа отлично подходит для тонких волос, так как помогает придать прядям дополнительную текстуру и объем.

Молодежный вариант пикси

Такая стрижка помогает сделать короткие волосы визуально более мягкими.

Кроме того, молодой и красивый вид придает челка, которая обрамляет круглое лицо и помогает немного вытянуть овал.

Короткая стрижка с тонкими слоями

Отлично смотрится стрижка с короткой рваной челкой. Несмотря на то что прическа сама по себе выглядит довольно интересно и эффектно, можно придать укладке дополнительную текстуру при помощи нанесения спрея. Это позволит красиво выделить слои.

Короткая стрижка для густых волос

Такая прическа поможет придать образу некоторую мягкость, романтичность и женственность.

Это отличный вариант для женщин старше 60 лет. Эта прическа поможет подчеркнуть форму лица.

Короткая стрижка с пляжными волнами

Если хочется добавить своему образу нотку романтики, то стоит сделать красивые пляжные волны.

Это поможет добавить определенную иллюзию объема и густоты прядей. Уложить волосы нужно при помощи мусса, предназначенного для увеличения объема.