Намотайте на указательный палец: как влюбить в себя человека с помощью красной нити

Каждый человек мечтает встретить любовь. Но часто исполнению этого желания мешают различные препятствия. Чтобы вызвать у мужчины ответную симпатию, женщины используют разные уловки: флирт, улучшение внешности. Некоторые представительницы слабого пола применяют магические ритуалы. Часто такие действия предполагают использование красной нити. Эти обряды не представляют опасности. Ведь они не относятся к черной магии.

Простой ритуал

Красная нить – предмет, который часто применяется в магии. Но ее использование требует знания определенных правил. Если женщина применяет эту вещь для привлечения любви, длина нитки должна составлять 20-40 сантиметров. Ритуалы проводятся в любое время суток. Но по словам экспертов, лучше совершать обряд ночью. Тогда он будет наиболее эффективным. Главное, чтобы во время совершения ритуала женщину никто не беспокоил, и в доме царила тишина.

Нитку надо взять в руки и скрутить вокруг указательного и большого пальцев левой руки.

Она должна приобрести форму символа бесконечной любви, который напоминает цифру 8. Скручивая нить, женщина говорит, что привязывает понравившегося мужчину к себе так же, как этот предмет. И что после ритуала любимый человек всегда будет рядом с ней.

Такие слова надо повторить несколько раз. А затем аккуратно снять нить с пальцев. Распутывать ее нельзя. Нитка должна сохранить форму бесконечности до утра. Все это время предмет находится под подушкой, на которой спит женщина. Если ритуал подействовал, уже на следующее утро между девушкой и понравившимся парнем возникнет взаимное влечение. Если этого не произойдет, обряд можно повторять несколько раз в месяц.

Обряд с использованием одежды

Для этого ритуала надо, прежде всего, сосредоточиться на мыслях и воспоминаниях о любимом, которые должны быть только позитивными. Визуализировать его образ и представить будущее семейное счастье.

Затем женщине следует взять красную нитку и произнести такие слова:

“Как крепко пришиваю нить, так и любовь твоя (имя) ко мне (имя) будет крепчать день ото дня. Аминь!”

Нитку вшивают в одежду понравившегося парня так, чтобы он не заметил этого. Ритуал действует быстро. И не имеет вредных последствий.

Как привлечь любимого на узелки?

Обряд рекомендуется проводить при свечах. На отрезке нитки длиной примерно 30 сантиметров завязывают девять узлов. На каждый из них произносят следующие фразы:

“Завяжу я, (свое имя) 9 узелков на нити красной. В них скрыта сила неимоверная от страшного змея девятиглавого, огнедышащего, прилетевшего с дома медного, расположенного на острове Буяне, на море-окияне. Может он поджечь все леса и долы. А я осмелюсь да подойду к нему ближе, да поклонюсь ему пониже, да попрошу не сжигать все леса и долы. С просьбой обращусь зажечь любовь в сердце милого моего (имя мужчины). Чтоб так сердечко его ко мне страстью разожглось, что не взглянул бы он ни на кого, кроме меня. Завяжу крепкие узлы, как замки они будут надежны, словами закрою их отныне и навсегда. Да будет так!”

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Заговоренную нитку прячут в доме мужчины так, чтобы никто не мог найти предмет в течение долгого времени.

Как привлечь любовь с помощью фотографии?

Это один из самых действенных ритуалов. Ведь обряд проводится практически напрямую с человеком.

Снимок должен быть цветным, недавним, без изображения посторонних. Помимо фотографии, для ритуала потребуются две церковных свечки. И красная нитка. Ночью, при свете луны, надо зажечь свечки. И глядя на фото мужчины, наматывать нитку на безымянный палец правой руки. При этом говорить такие слова:

” Нитке красной виться, крутиться, так и рабу Божьему (имя любимого) вокруг меня виться, крутиться, сердцу его обо мне томиться. Пусть стану я для тебя, раб Божий, (имя возлюбленного), иконой, на которую молиться ты станешь. Чтобы скучал ты по мне, чтобы тосковал ты по мне, чтобы без меня ты покоя не мог найти и места себе на Земле. Слово мое — крепкое, дело мое — цепкое, пусть будет так, как я хочу. Аминь!”

Когда нить будет полностью надета на палец, ее надо снять, скатать в клубок, спрятать или зарыть в землю вместе со свечками. Никому не рассказывать о проведенном обряде. В противном случае он не даст желаемого результата.

Как привлечь понравившегося мужчину с помощью нити и пуговицы?

Это еще один популярный ритуал. Нитка обязательно должна быть красной. А пуговица может иметь любой оттенок. Но в ней должно быть четыре дырочки. За три дня до проведения обряда женщине следует купить моток красных ниток. И носить его в кармане. Тогда предмет впитает энергетику женщины. И ритуал даст желаемый результат. Обряд можно провести двумя способами.

Первый вариант выглядит так. Женщина прикрепляет пуговицу к одежде, которую часто носит.

Стежки надо делать крест-накрест. И закрепить пуговицу узелками. Ее можно пришить к любой вещи. Даже к нижнему белью. Пришивая пуговицу, женщина произносит такие фразы:

” Пришиваю сердце, пришиваю кость, пришиваю плоть (имя парня). Сколько этим ниткам прожить, столько нашей любви быть. Узелок за узелком, узелок за узелком, узелок за узелком. Аминь!”

Чем чаще женщина показывается на глаза любимому в этой одежде (даже если он не видит пуговицу), тем скорее мужчина почувствует симпатию к ней.

Второй вариант ритуала потребует изобретательности. Женщине следует взять предмет гардероба понравившегося мужчины. На этой вещи должны быть пуговицы. Лучше, если они пришиты к ткани красными нитями. Тогда никто ничего не заподозрит. Неважно, насколько часто мужчина носит эту вещь. Главное, чтобы после проведения ритуала он надел ее хотя бы раз. Тогда обряд начнет действовать. Сначала надо срезать пуговицу с одежды мужчины. А потом прикрепить ее на то же место своей ниткой, прошивая дырочки крест-накрест. При этом произнести такие слова:

“Любимый мой, (имя мужчины), пришиваю тебя к себе (свое имя), как эту пуговицу к твоей одежде. Эта нить не разлучит нас никогда. С тобою мы всегда теперь будем вместе. Аминь!”

Закрепить пуговицу узелками. И после этого произнести:

” Что узлом скрепила, то навек сохранила. Да будет так! “

Затем одежду необходимо вернуть мужчине.

Многие эксперты в области магии советуют использовать для привлечения любимого человека ритуалы с красной нитью.

Такие обряды действуют быстро, они просты и безопасны.