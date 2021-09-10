 

Россия может вернуть кого-то из удерживаемых украинцев, если ей постоянно об этом говорить – Денисова

10.09.2021, 17:46, Новости дня
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“У нас есть 125 наших граждан, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации и Крыма, 296 находящихся в тюрьмах ОРДЛО, и 258 пропавших без вести. Когда о них говорят на каждой площадке, это важно для каждого из них, важно для Российской Федерации, потому что им потом становится неудобно за то, что все говорят, за этот шум, и они кого-то отдадут”, – сказала она.

Омбудсмен, в частности, положительно расценила передачу команде президенту США Джо Байдена президентом Украины Владимиром Зеленским “списка всех наших пленных, которые находятся в тюрьмах Кремля, в тюрьмах на оккупированных территориях”.

“Если передали – это ж просто так не произойдет, что все забыли, положили бумаги на стол и все. Нет, жизнь каждого человека зависит от того, какая будет реакция”, – объяснила Денисова.

Она также отметила, что полезной для незаконно удерживаемых Россией украинцев стала бы и встреча в нормандском формате.

Контекст:

По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала “Дом”. 84 из них – крымские татары. 

Печончик отметила, что за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возможной встречи в нормандском формате “будет возвращение какого-то количества людей”. “Я не верю во “всех на всех”. Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет”, – подчеркнул он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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