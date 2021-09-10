НБУ ликвидировал банк “Земельный капитал”. Вкладчикам вернут деньги

НБУ также принял решение о ликвидации финансового учреждения.

11 августа правление Национального банка отнесло банк “Земельный капитал” к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением им обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

“Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме. Это около 70% вкладчиков банка”, – отметили в Нацбанке.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует Фонд.

Возможная сумма выплат вкладчикам на 1 июля 2021 года составила 435,8 млн грн.

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