 

СБУ задержала российского “криминального авторитета”, которого разыскивал Интерпол

10.09.2021, 17:46, Новости дня
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“Скрываясь в Украине, преступник пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны. По оперативной информации, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе “смотрящего” по Ульяновской области РФ”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, он использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.

Сотрудники спецслужбы задержали россиянина в Кременце Тернопольской области, где он скрывался от правоохранителей. После этого его передали Национальной полиции.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции иностранца, а также проверяется его возможная причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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