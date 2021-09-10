 

Одной мазью мазаны!

10.09.2021, 17:36, Разное
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Звезда интернета Борис Вишневский вместе с читателями «Новой» выбрал лучший мем о себе.


Борис Вишневский и его избиратели. Фото: Константин Леньков, для «Новой газеты»

После того, как «конкуренты» депутата питерского ЗАКСа и кандидата в депутаты ГД Бориса Лазаревича Вишневского изменили не только имена и фамилии, но и собственную внешность, чтобы слиться до неузнаваемости в избирательном бюллетене, интернет взорвался. Анекдоты, мемы, флешмобы — тема «всюду Вишневский» стала одним из главных трендов.

Мы попросили самого Бориса Лазаревича выбрать четыре полюбившихся ему мема и отдать их на голосование читателей.

Подводим итоги, с которыми сам Вишневский полностью согласен (в порядке возрастания числа голосов):

4 МЕСТО

«Быть Борисом Вишневским»

3 МЕСТО

Мем с «Петровым» и «Бошировым»

2 МЕСТО

Мем с иконкой на торпеде

1 МЕСТО

Мем про мазь Вишневского

Источник: Новая газета



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