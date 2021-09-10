Одной мазью мазаны!
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Звезда интернета Борис Вишневский вместе с читателями «Новой» выбрал лучший мем о себе.
Борис Вишневский и его избиратели. Фото: Константин Леньков, для «Новой газеты»
После того, как «конкуренты» депутата питерского ЗАКСа и кандидата в депутаты ГД Бориса Лазаревича Вишневского изменили не только имена и фамилии, но и собственную внешность, чтобы слиться до неузнаваемости в избирательном бюллетене, интернет взорвался. Анекдоты, мемы, флешмобы — тема «всюду Вишневский» стала одним из главных трендов.
Мы попросили самого Бориса Лазаревича выбрать четыре полюбившихся ему мема и отдать их на голосование читателей.
Подводим итоги, с которыми сам Вишневский полностью согласен (в порядке возрастания числа голосов):
4 МЕСТО
«Быть Борисом Вишневским»
3 МЕСТО
Мем с «Петровым» и «Бошировым»
2 МЕСТО
Мем с иконкой на торпеде
1 МЕСТО
Мем про мазь Вишневского
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Источник: Новая газета
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