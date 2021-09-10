 

Московский марафон перенесли из-за эпидемической ситуации

10.09.2021, 17:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосковский марафон, который должен был проходить 26 сентября, отменили в связи с эпидемической обстановкой в городе, сообщили в пресс-службе Московского бегового сообщества.

«К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись», – приводит ТАСС слова основателя бегового сообщества Дмитрия Тарасова.

Он также уточнил, что мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и  повседневной жизни.

По его словам, команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но, к сожалению, в этом году он не состоится.

Напомним, что за минувшие сутки в РФ выявили 18 341 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1566, Санкт-Петербурге – 1504, Московской области – 585.



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