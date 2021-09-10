 

ВЦИОМ: Путину доверяют почти 65% россиян

10.09.2021, 17:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСвыше 60% российских граждан одобряют работу президента страны Владимира Путина, доверяют ему почти 65%, говорится в исследовании ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, 64,6% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,9% опрошенных, передает РИА «Новости».

Кроме того, 60,2% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,6% – что не одобряют.

Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 40,9% опрошенных (не одобряют 18,2%), кабмина в целом – 36,8% (не одобряют 31,3%).

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 30 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.



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