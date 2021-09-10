 

Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса

10.09.2021, 17:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – отметил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости».

По его словам, Минздрав РФ очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.

Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций.



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