Гинцбург рассказал об изменениях в вакцинации от коронавируса

Тактика и стратегия вакцинации от COVID при штамме дельта изменились, теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», – отметил Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов, передает РИА «Новости».

По его словам, Минздрав РФ очень быстро среагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной «Спутник Лайт» необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.

Накануне кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что коронавирус «Дельта» способен получить новые особенности из-за постоянных мутаций.