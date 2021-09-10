Realme представила смартфоны 8i и 8s 5G

Компания Realme официально представила еще две новые модели смартфонов. Это 8i и 8s 5G, о которых эксперты говорили еще накануне официального анонса.

Модель 8s 5G получила экран с диагональю 6,5 дюйма. Разрешение картинки на нем составляет 2400 на 1080 пикселей, а частота смены кадров – 90 Гц. Также гаджет оснащен 16-мегапиксельной селфи и 64-мегапиксельной основной камерой, которая, впрочем, дополнена вторым датчиком на 2 Мп.

Конструкция смартфона основана на платформе MediaTek Dimensity 810, где процессор изготовлен по техпроцессу 6 нм. Объем оперативной памяти предлагается на выбор: 6 или 8 Гб. Основной накопитель обеспечивает 128 Гб. Емкость аккумулятора стандартная – 5000 мАч. К нему прилагается зарядное устройство мощностью 33 Вт.