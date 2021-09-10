 

Партия смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 распродана за 5 секунд!

10.09.2021, 17:28, Новости дня
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Две новые модели смартфонов Samsung Galaxy поступили в свободную продажу. Но размер тестовой партии явно не соответствовал спросу. А потому многие потенциальные покупатели и глазом не успели моргнуть, как аппараты кончились.

Представьте себе предварительную распродажу, которая длится всего пять секунд. Это именно она и была. Данное событие произошло в Китае. Z Fold3 в онлайн-режиме предлагали по цене, эквивалентной 3950 американских долларов, Z Flip3 – по 2250 долларов. Как видим, гаджеты стоили отнюдь не дешево.

Напомним, что речь идет о новой разновидности складных смартфонов, которые сейчас обретают все большую популярность на мировом рынке. Кстати половина покупателей оказались моложе тридцати лет.



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