 

Вести – в Киеве установят памятник борщу

10.09.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В киевской мэрии сообщили, что в украинской столице появится памятник борщу. Как пишут «Вести», власти города таким образом хотят поддержать общественную инициативу по популяризации украинской кухни в мире, сохранению нематериального наследия нации и развитию туристической привлекательности столицы.


Reuters

В Киеве установят скульптуру борща для увековечивания национального украинского блюда и развития гастротуризма. Как пишут «Вести», об этом сообщили в пресс-службе мэрии украинской столицы.

По словам инициатора установки скульптуры, известного шеф-повара Евгения Клопотенко, идея скульптуры возникла уже давно, ведь борщ — одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которая является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия.

«На Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и тому подобное, однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща. Борщ — это же культурное достояние украинский, которое надо прославлять», — рассказал Клопотенко.

Как отметил заместитель главы города, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, власть поддерживает общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире, сохранения нематериального наследия нации и развития туристической привлекательности столицы.

«Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда», — подчеркнул Бондаренко.

В киевской мэрии сейчас определяются с местом, где будет установлена скульптура. Гражданам предлагают присоединиться к обсуждению. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею памятника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Компания TechTics представила уникального робота-уборщика пляжей

13.04 / Эксперты оценили последствия глобального потепления для нефтегазовых промыслов РФ

25.01 / Пушков призвал отказаться от попыток понравиться Западу

11.07 / Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки

21.07 / На Тибете обнаружены вирусы, замороженные 15 тыс. лет назад

14.07 / Стиральная машина вместо душа — Frankfurter Rundschau об ухищрениях россиян во время ежегодных отключений горячей воды

05.03 / На Камчатке произошло второе за неделю землетрясение

01.08 / Новейшая самоходка для ВДВ «Лотос» начала испытания

03.06 / “Натанцевала”. Климкин прокомментировал назначение в “Роснефть” экс-главы МИД Австрии

27.06 / Никто не забыт: на Вятке открыли памятник солдатам Великой Отечественной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика