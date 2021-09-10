Отмолившая тяжелобольную жену звезда “Особенностей национальной охоты” рассказала о ситуации дома

Звезда фильма “Особенности национальной охоты” и

сериалов “Жуки”, “Две девицы на мели” Виктор Бычков недавно

отметил 67-летие. На пенсию знаменитость уходить не собирается, более того, сейчас

актер хватается за любую работу.

Много денег у знаменитости уходит на лечение жены – театрального

режиссера Полины Белинской. Два года назад избранницу актера сразил инсульт.

С тех пор женщине требуется дорогостоящая реабилитация. “Хоть каждый день снимай штаны – и продавай”, – сказал Виктор в свежем интервью.

По словам Виктора Бычкова, когда его жену сразил удар, он

очень испугался… за себя. Артист осознал, что может остаться один, потерять

любимую. “В такие моменты мы все становимся эгоистами”, – рассуждает звезда

“Особенностей национальной охоты”. Бычков умолял высшие силы

сохранить жизнь его супруге. Отмолил. Белинская осталась жива, но у нее

отнялась вся левая сторона.

Виктор отметил, что инсульт не лишил Полину беглости ума и

не повлиял на речь. С коммуникацией у жены знаменитости проблем нет. С недавних

пор Белинская может сама вставать и даже способна пройти с тростью несколько

метров.

“Я радуюсь каждому ее маленькому успеху”, –

признается артист.

О выздоровлении говорить еще рано, говорит Бычков. Он продолжает

возить избранницу на лечебную физкультуру и в бассейн. В 2020 году жена актера начала учить английский. Дома Виктора и Полину поддерживает сын Добрыня, а также бабушка мальчика – теща артиста.

Виктор Бычков с сожалением отметил, что в нашей стране инвалидам-колясочникам

приходится туго – передвигаться по городу в кресле практически невозможно. В

этом году Виктор и Татьяна пропустили Ночь музеев, хотя ранее постоянно посещали,

– просто-напросто не смогли добраться.