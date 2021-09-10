На инаугурацию правительства Афганистана 11 сентября отправится эскадрилья бомбардировщиков B-52

11 сентября состоится инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного группировкой Талибан*. Соединённые Штаты в связи с этим отправляют в Кабул 14 стратегических бомбардировщиков.

10 сентября B-52 и истребители прикрытия перебазируются из Форт-Лодердейла на американскую авиабазу в Катаре. Оттуда они взлетят в 8 часов 46 минут 11 сентября, ровно в то время, когда первый захваченный террористами Boeing врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Бомбардировщики пролетят над Персидским заливом в обход Ирана, затем пересекут Пакистан с севера на юг и к моменту начала инаугурации окажутся в небе над Кабулом. Пройдя над городом на малой высоте, они отойдут на сто километров, развернутся и выпустят ракеты «Томагавк». С этого момента у талибов будет 10 минут, чтобы прервать церемонию извиниться за «неуместный троллинг».

«Мы не верим, что день 20-летия трагедии 11 сентября был выбран для инаугурации случайно. Мы намерены показать, что тоже «умеем в троллинг». Если мы получим извинения в течение 10 минут после пуска, «Томагавки» не долетят до цели. Если не получим, инаугурацию в любом случае придётся отложить, но в этом случае – до появления нового правительства», – заявил президент США Джо Байден.

Сколько ракет «Томагавк» планируется выпустить по Кабулу, не сообщается, однако Пентагон утверждает, что их будет «чуть более, чем достаточно». Реакция Талибана пока неизвестна, но три министра нового правительства уже подали в отставку.

*Группировка Талибан признана в России террористической и запрещена.

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