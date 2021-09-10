Как выглядеть естественно и обойтись без боевой раскраски: советы и идеи по созданию простого, но модного макияжа

Если вы устали носить один и тот же макияж ежедневно, то стоит обратить внимание на другие, довольно интересные и эффектные варианты, которые помогут сделать образ более стильным и притягательным. Вот некоторые достаточно хорошие идеи, которые помогут подчеркнуть естественную красоту.

Разноцветный макияж (главное фото)

Очень стильно и эффектно смотрится макияж, выполненный в достаточно ярких, эффектных тонах. Однако все же выглядит он нежно и романтично, поэтому его вполне можно использовать ежедневно. Очень хорошим вариантом является нанесение теней того же цвета, что и одежда, в области внутреннего уголка глаз. Чтобы сделать взгляд более открытым, а образ притягательным, стоит использовать светлые тона.

Добавить коже красивое свечение

Если хочется сделать образ более притягательным и свежим, стоит наносить макияж так, чтобы добавить лицу красивое свечение.

Для этого нужно на влажные кожные покровы нанести увлажняющие и осветляющие средства. Затем сделать красивый макияж глаз при помощи розовых теней. Внутренний уголок глаз оттенить при помощи карандаша оттенка шампань.

Красивые глаза

Чтобы сделать взгляд более притягательным, стоит использовать для выполнения макияжа глаз точно такой же цвет теней, что и для румян.

Наносить тени нужно на все подвижное веко круговыми движениями по направлению вверх. В итоге получится очень красивый и нежный макияж.

Кошачий глаз

Мейкап стоит начинать с идеального нанесения тональной основы, пудры и румян.

Затем нужно при помощи подводки очертить глаз, немного продлив линию, чтобы получился эффект кошачьего глаза.

Коричневые веки

Это очень хорошая идея для повседневного классического макияжа, в котором преобладают коричневые тона.

Веки покрываются коричневыми тенями, скулы темным оттенком корицы, а губы – коричневой помадой. Получается красиво и эффектно.

Размытая подводка

Это отличная идея для повседневного макияжа. Подводка с размытыми краями выглядит просто фантастически.

Для этого нужно использовать карандаш, чтобы обвести контур глаза, и растушевать верхний угол небольшой пушистой кисточкой.

Нейтральные тона

Макияж с такими оттенками отлично подходит на каждый день. Для его выполнения стоит использовать нейтральные тона.

Рекомендуется выделить внешний уголок глаза в виде буквы V темно-коричневым цветом, остальную часть складки глаза обозначить переходным тоном, а на подвижное веко нанести светлый оттенок.

Блестящие веки и красные губы

Если вам нравится красный цвет помады, то стоит сочетать ее с легкими жемчужными тенями на веках.

Можно попробовать четко обозначить брови и губы, чтобы придать своему образу притягательность и элегантность.

Яркие и эффектные глаза

Это очень хорошая идея для макияжа, которую легко воплотить в реальность.

Нужно просто нанести оранжевые или коричневые тени на область вокруг глаз и красиво растушевать их. Дополнить такой макияж можно при помощи красивой коричневой помады.

Темные тона

Если хочется чего-то более яркого, то стоит для выполнения макияжа использовать более темные и насыщенные тона.

Отличным вариантом станет темно-синяя подводка, нанесенная по линии роста ресниц. Следует добавить кремовые тени и растушевать немного края подводки, на щеки нанести персиковые румяна, а на губы – помаду нюдовых тонов.