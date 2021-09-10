Образ будет осенним и согревающим: как сделать трендовый мейкап в теплых тонах

Осенний сезон приносит нам новые оттенки в одежде, красках для волос и даже макияже. Для этого периода характерными являются землистые тона, в частности, различные коричневые, оранжевые, желтые цвета. Вот некоторые стильные и эффектные варианты макияжа, которые заслуживают особого внимания в новом сезоне.

Золотистый (главное фото)

Золотистые тона просто отлично подходят для вечеринки, а тем более если этот цвет дополнен блестками. Если хочется немного сбалансировать образ, то стоит в качестве основы использовать коричневые тени. В завершение нужно при помощи коричневого карандаша сделать веснушки, нанести оранжевые тени и хайлайтер.

Бежево-коричневый

На подвижное веко нужно нанести бежевые тени, а ближе к брови провести линию коричневыми тенями.

Завершить макияж нужно перламутровой пудрой и светло-коричневой помадой с блеском. Это поможет визуально увеличить глаза, а также сделать образ эффектным и роскошным.

Коралловый и розовый

Розовый цвет просто идеально сочетается с осенней атмосферой. Чтобы придать своему образу просто невероятный вид, стоит сочетать этот оттенок с коралловыми тенями, оранжевыми румянами и нежным оттенком помады.

Чтобы добавить своему взгляду большую глубину, стоит использовать подводку для глаз и приклеить накладные ресницы.

Золотой хайлайтер

Можно придать своим кожным покровам красивое и теплое свечение при помощи нанесения золотистого хайлайтера.

Особенно хорошо подходит такой макияж для девушек со смуглой кожей. Нужно нанести хайлайтер только на щеки, а весь остальной макияж выполнить в бежевых и коричневых тонах.

Лисий глаз

Техника «лисьих глаз» уже успела стать самым настоящим мировым трендом, который стоит попробовать каждой девушке.

Суть заключается в том, чтобы немного удлинить глаз, придавая ему сексуальный кошачий вид. Для новичков такая техника может быть несколько сложной, но если попрактиковаться, то все обязательно получится в самом лучшем виде.

Коричневый и черный

Для придания большей глубины своему взгляду, нужно нанести черные тени на нижнее и верхнее подвижное веко.

Затем на область около брови нанести коричневый оттенок. Ресницы накрасить удлиняющей тушью или приклеить искусственные волоски.

Ярко-оранжевый

Стоит использовать оранжевые тени, чтобы выделить контур глаз и сделать образ более интересным и эффектным.

Чтобы дополнить свой макияж, нужно накрасить глаза тушью, а губы – нюдовой помадой. Это выглядит очень красиво и эффектно.

Темные оттенки

Очень красиво смотрится насыщенный темный макияж. Для его выполнения потребуются темно-коричневые тени, большое количество туши, густая подводка для глаз, а также помада насыщенного винного цвета.

Это очень хороший вариант для тех, кому хочется добавить образу некоторую драматичность.

Желтый

Чтобы сделать свой образ более красивым и оригинальным, стоит добавить немного теней желтого цвета на внутренний уголок глаз.

Такой прим в сочетании с коричневым цветом заставит глаза просто сиять.

Добавить контур

Черная подводка для глаз является отличным вариантом для нанесения макияжа, так как она помогает сделать глаза более красивыми и выразительными.

Нужно сделать контур достаточно толстым и в качестве основы использовать красивые коричневые тени для век.