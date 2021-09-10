 

Гармаш: Путин включает проверенную игру мускулами, потому что сейчас “весь мир против России”. А значит, конфронтация на фронте будет усиливаться

10.09.2021, 16:52, Новости дня
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Непродление наблюдательной миссии ОБСЕ на границе РФ с Украиной, уже системное усиление обстрелов на Донбассе, очередной демонстративный “отдых” Путина и Шойгу в тайге, наступательный характер учений “Запад 2021”, демонстративное втягивание во внутрироссийский политический процесс жителей украинского Донбасса и даже провоцирование повышения цен на газ в Европе – все это звенья одной логической цепи – Москва повышает ставки в борьбе за монопольный контроль над постсоветским пространством, в первую очередь, Украиной.

Путин хочет получить контроль над Украиной, путем внедрения в наше политическое поле полностью контролируемых Москвой ОРДЛО, наделенных, как он любит говорить, некой “политической автономией”. Инструментом реализации этой цели он видел так называемые Минские соглашения. А вот инструментами принуждения Украины к выполнению Минских соглашений он видит военное давление, агентов влияния в политикуме Украины, и дипломатическое давление на Киев вечно “глубокоозабоченных” западноевропейских столиц и Вашингтона. На США был особый расчет.

Однако Берлин с Парижем оказались неэффективными в этом плане, а во время визита Зеленского в США мантры о безальтернативности “Минску” не прозвучало. Надежд на “Минск” в Кремле все меньше. Более того, Вашингтон увеличивает военную поддержку Киева путем усиления ВСУ. На этом фоне ЕС грозит непризнанием выборов в Госдуму, а Украина проводит Крымскую платформу и готовится рассмотреть в парламенте правительственный законопроект о политике переходного периода, где буквально все прописано так, как невыгодно Москве… Плюс процесс по МН17, попытки лишить “Северный поток – 2” возможностей геополитического оружия, создание потенциальной опасности в Средней Азии… В общем, “весь мир против России”.

И Путин включает старую, проверенную модель – игра мускулами, запугивание и даже прямое военное давление (правда, руками боевиков, к которым РФ “не имеет никакого отношения”, кроме их финансирования и управления). А почему нет, если это всегда работает?

Поэтому легко спрогнозировать, что дальше конфронтация на фронте будет усиливаться. Особенно до принятия закона о политике переходного периода. Пока у кого-то не сдадут нервы. Надеюсь, не у нас. Пора поломать эту модель и действовать в своих интересах без оглядки на то, что это кому-то не нравится. Глупо бояться разозлить бешеную собаку, если она все равно укусит – просто потому, что она  бе-ше-ная! Нужно идти своей дорогой, бить по слюнявой пасти везде, где возможно и насколько возможно, и не питать иллюзий и пустых надежд – за свободу и независимость нужно платить. И это всегда очень дорого…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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