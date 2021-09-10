 

Трое украинских учителей стали лауреатами премии Global Teacher Award

10.09.2021, 16:52, Новости дня
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Это учитель информатики Александр Жук, работающий с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате “Джерело”; учительница начальных классов Балабинской гимназии “Престиж” в Запорожской области Татьяна Дуцик, а также преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут.

Педагоги участвовали в конкурсе, где представлены учителя из 110 стран. Церемония награждения лауреатов премии состоится 10 октября.

“Всегда говорил и не устаю повторять, что в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги! Сегодня они имеют возможность громко заявить о себе на весь мир. И блестяще это делают. Достижения и высокий уровень мастерства наших учителей справедливо признаны международной образовательной сообществом, и с чем я поздравляю нашу страну”, – прокомментировал достижение педагогов министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Контекст:

Премия Global Teacher Prize в размере $1 млн ежегодно с 2014 года присуждается фондом Varkey Foundation учителю, который внес выдающийся вклад в свою профессию. В ее жюри входит около 150 человек. Цель премии – повышение престижа учительской профессии.

В 2019 году награду получил учитель естественных наук из Кении Питер Табичи, в 2020 – учитель индийской деревенской школы Ранжитсинх Дисейл.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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