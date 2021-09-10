 

В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото

10.09.2021, 16:52, Новости дня
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Артист присутствовал на открытии звезды в брюках цвета фуксии и желтой рубашке. Его образ дополнила желтая фуражка. 

“Хочу поблагодарить всех, кто был, есть и будет с нами. Вы наши, а мы ваши”, – обратился к поклонникам певец. Он отметил, что открытие именной звезды совпало с днем рождения музыкального проекта Dzidzio.

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Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Контекст:

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. 24 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил артисту звание заслуженного артиста Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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