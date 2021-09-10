Аэропорт Ужгород принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией

Как подчеркнули в ведомстве, с сегодняшнего дня управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

“Международный аэропорт Ужгород расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы. Использование воздушного пространства соседней страны – необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме”, – пояснили в Мининфраструктуры.

Глава министерства Александр Кубраков считает, что это должно положительно повлиять на развитие авиаперевозок в регионе.

“Мы видим, что есть спрос как на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленному летом этого года маршруту Киев – Ужгород – Киев почти всегда происходят с полной посадкой пассажиров. Опираясь на ряд позитивных тенденций, сейчас активно работаем над дальнейшим развитием региональных аэропортов страны”, – сказал Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4489914667724022

Контекст:

24 сентября 2020 года Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить работу Международного аэропорта Ужгород.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Закарпатье через два-три года построят новый аэропорт.

“Мы планируем обновление аэропорта [Ужгород] в любом случае, чтобы он был нормальный, современный, жизнеспособный. Что касается географического расположения этого аэропорта, все мы понимаем: построить на этом месте большой авиационный хаб и продлить взлетно-посадочную полосу невозможно”, – говорил Зеленский.

По данным LIGA.net, аэропорт Ужгород перестал принимать регулярные рейсы с июня 2016 года. Первый регулярный рейс авиакомпании “Мотор Січ” по маршруту Киев – Львов – Ужгород аэропорт принял 15 марта 2019 года. В мае 2019 года этот авиарейс закрыли, и после этого аэропорт снова прекратил работу.

7 мая 2021 года тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что возобновление работы аэропорта Ужгород ожидается в начале лета.

28 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород.

О запуске регулярных рейсов Киев – Ужгород и Ужгород – Киев трижды в неделю 14 апреля в Facebook писал глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров. Он отмечал, что осуществлять их будет авиакомпания Windrose. Она открыла продажу билетов из Киева в Ужгород (и обратно) со 2 июня с рейсами в понедельник, среду и пятницу.

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