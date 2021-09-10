 

12,5 тыс. человек и 600 единиц военной техники. В Украине пройдут масштабные военные учения

10.09.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран – членов НАТО и четыре – страны–партнеры. От Североатлантического Альянс планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к учениям является его подготовка по стандартам НАТО, с привлечением иностранных представителей”, – пояснил Залужный.

Стратегические командно-штабные учения проведут в три этапа. На первом и втором отработают вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

“На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО”, – отметили в посте.

В учениях примут участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники. В “Объединенных усилиях – 2021” будут представлены военные из Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2016681611834419

Учения пройдут с 22-го по 30 сентября, уточнило агентство “Интерфакс-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / На российский рынок вышла новая модель смартфона Huawei nova 8

26.03 / В Минздраве рассказали, когда украинцев начнут прививать китайской вакциной Sinovac

17.03 / В Китае начались продажи нового кроссовера FAW Bestune T55

05.02 / Компания Volkswagen представит в Индии кроссовер Taigun в марте 2021 года

24.07 / Украинка Козлова не сумела пробиться в финал турнира WTA в Гдыне

04.12 / МИД РФ обвинил Латвию в карательной акции против русскоязычных СМИ

20.07 / Погребинский оценил угрозу развала Украины региональными властями

24.06 / Guardian – никаких предупредительных выстрелов — у Британии своя версия инцидента с эсминцем в Чёрном море

13.11 / Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней

24.06 / Трамп грозит Болтону тюрьмой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика