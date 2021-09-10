 

В Красноярске передали в суд дело о массовом отравлении водой

10.09.2021, 16:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Красноярске первого замгендиректора компании, ответственного за подачу питьевой воды, обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравление некачественной водой, сообщила пресс-служба СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя генерального директора ООО «КрасКом». Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», – сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

По версии следствия, обвиняемый был извещен об аварии, но без проведения профилактических мероприятий, без промывки и дезинфекции трубопровода допустил подачу воды потребителям, а после многочисленных жалоб жителей не прекратил ее, из-за чего отравились более 200 человек.

Напомним, что в феврале в соцсетях появилась информация о том, что в Октябрьском районе Красноярска произошло отключение холодного водоснабжения. После того, как водоснабжение было возобновлено, люди жаловались на вкус воды и признаки отравления. В Красноярске было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления некачественной водой.



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