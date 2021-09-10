 

После отравления арбузом в Москве скончались два человека

10.09.2021, 16:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосле отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и внучка, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по столице.

«По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребенок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Следователи отправились в городскую больницу. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В 2013 году 13-летний школьник из Новосибирской области умер после того, как съел арбуз.



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