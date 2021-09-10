Пожар в Мордовском заповеднике потушен
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Начавшийся 3 августа пожар в Мордовском природном заповеднике ликвидирован, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован. В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнем, составила 5 тыс. 950 гектаров, в северо-восточной части площадь, пройденная огнем, составила 6 400 гектаров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В конце августа в МЧС РФ сообщали, что огонь в Мордовском заповеднике уничтожил почти 10 тыс. гектаров, что составляло треть от его площади.
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