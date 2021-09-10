 

Пожар в Мордовском заповеднике потушен

10.09.2021, 16:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНачавшийся 3 августа пожар в Мордовском природном заповеднике ликвидирован, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован. В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнем, составила 5 тыс. 950 гектаров, в северо-восточной части площадь, пройденная огнем, составила 6 400 гектаров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В конце августа в МЧС РФ сообщали, что огонь в Мордовском заповеднике уничтожил почти 10 тыс. гектаров, что составляло треть от его площади.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Очередной раунд дебатов между Трампом и Байденом отменен

04.05 / При обрушении метромоста в Мехико погибли шесть человек

08.04 / СК решил повторно изучить дело осужденного за убийство вероятного педофила уфимца

25.12 / Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» вошел в состав ТОФ

22.06 / Беременная Осадчая перевязала живот

25.06 / В ОП рассказали об открытии избирательных участков и мерах по защите здоровья

23.11 / Полиция не будет заставлять мэров городов соблюдать карантин незаконными методами – Геращенко

29.12 / Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

27.12 / Telegraph – Джонсон заявил о грядущих больших переменах для Британии

14.04 / Обнародованы снимки тестового купе новой версии Porsche 911

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика