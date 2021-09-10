В РФ попробовали блокировать сервисы Google

Российские ИТ-специалисты сообщают о попытке провести в РФ тестовые блокировки DNS-сервисов Google и Cloudflare. В частности, Артём Ионов разместил в сети сообщение о том, что 8 сентября при помощи специального оборудования был заблокирован доступ к крупным провайдерам.

По его словам, доступа не было с 21 до 22 часов, что на целый час оставило множество пользователей в РФ без Интернета.

О том, что были заблокированы важные DNS-сервисы, также заявил руководитель Общества защиты Интернета Михаил Климарёв. Он написал в соцсетях: «Никогда не думал, что доживу до блокировки»… По его словам, доступ отсутствовал примерно на уровне 75%. Но самое плохое, что теперь пользователи даже не узнают, что для них что-то там заблокируют, заявил Климарёв.