Отравление грибами: грозные симптомы и первая помощь



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Из-за чего может случиться отравление?

Ошибка при сборе грибов — это самая распространенная причина. Довольно легко по неопытности спутать ложную лисичку с лисичкой «здорового человека», а сатанинский гриб принять за что-то съедобное. В этом случае вечерний ужин гарантированно обернется отравлением — не смертельным, но очень неприятным.

Куда более негативный сценарий ожидает горе-грибника, который по ошибке собрал бледные поганки или спутал галерину окаймленную с опятами. Эти ядовитые грибы содержат аманитины — летальные токсины, которые вызывают отравление с очень опасным течением. По словам врача-токсиколога Алексея Водовозова, поганки содержат два набора токсинов, один из которых быстрого действия и вызывает классические симптомы гастроэнтерита, за которым следует «светлый период», когда человек чувствует себя здоровым. В это время накапливаются эффекты второго типа аманитинов, которые останавливают белковый обмен в клетках, и постепенно начинает отказывать один орган за другим.

Именно поэтому во время «тихой охоты» так важно включать внутреннего скептика, считает Алексей Водовозов.

«Большинство людей плохо знают грибы, и что еще хуже, пытаются черпать эти знания через приложения на смартфоне. Чтобы знать, чем отличается ложная лисичка от нормальной, нужно как минимум увидеть два этих гриба вместе и рассмотреть отличия. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения по поводу съедобности гриба — не берите».

Водовозов Алексей

доктор

Отравление некачественными грибами. В эту ловушку чаще всего попадаются даже опытные грибники, которые потеряли бдительность и не разведали обстановку там, куда они собираются с лукошком. По словам Водовозова, грибница может распространяться на десятки и сотни метров вокруг и она впитывает все, что есть на близлежащей территории. Если грибная делянка находится рядом со свалкой, шоссе или где-то поблизости сливается обработанное топливо, то даже крепкий боровичок может содержать вредные органические соединения и соли тяжелых металлов. Все это может вызвать тяжелое пищевое отравление.

Стоит помнить также, что грибы относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому старые и червивые грибы представляют собой благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий.

Ботулизм — болезнь любителей консервов. Увы, но баночка консервированных «белых», в том числе от любимой бабушки, может стать причиной тяжелейшего и смертельно опасного отравления. Даже если ножки-шляпки хорошо обработаны, но остались мелкие частицы почвы, в них могут содержаться бактерии Clostridium botulinum, которые в условиях низкого содержания кислорода начинают вырабатывать ботулотоксины — одни из самых опасных веществ смертельного действия.

«Ежегодно в РФ фиксируется до 200 вспышек ботулизма, и чаще всего это происходит ближе к новогодним праздникам, когда люди начинают открывать летние заготовки. Но такое отравление может произойти в любое время года»

Водовозов Алексей

доктор

Наконец, есть просто индивидуальная непереносимость. Бывает, что ели грибы всей компанией, а отравился только один. Некоторым людям вообще противопоказаны грибные блюда, и они могут об этом не знать.

Симптомы грибного отравления

Первые признаки обычно появляются через 1,5-2 часа после съеденного грибного блюда, но иногда значительно позже — через 8-22 часа, что может указывать на отравление ядовитыми грибами.

К самым распространенным симптомам относятся:

тошнота, рвота;

диарея;

боли в животе;

головокружение, головная боль;

слабость;

сильная жажда;

потеря сознания;

тошнота, рвота;

обильное потоотделение и слюноотделение;

тахикардия;

снижение артериального давления.

Если произошло отравление ядом, поражающим центральную нервную систему, возможны:

двоение в глазах и «застывание» мимики, лицо пострадавшего становится похожим на маску — это первые признаки ботулизма;

возбуждение, оживление или вялость и заторможенность.

Первая помощь — действуем немедленно

Если появились симптомы отравления грибами, необходимо сразу сделать две вещи — вызвать «скорую» и без промедления начать промывание желудка. Поэтому в идеале чтобы один из помогающих бежал звонить врачам, а второй помогал пострадавшему.

Как делать промывание желудка:

1. Потребуется большое количество теплой воды, даже из под крана. Ни в коем случае не холодная, поскольку она стимулирует перистальтику, и тогда водяной комок может «уйти» в кишечник.

Важно!

В советские времена промывание желудка в домашних условиях делали с помощью раствора марганца, и лучше этот опыт не повторять даже в том случае, если у вас дома хранится запас. Это как минимум бесполезно — температура полного растворения марганца составляет 70-75 градусов, то есть потребуется кипяток, который вы не сможете залить пострадавшему. Кроме того, если в растворе останутся мельчайшие кристаллики, при попадании на слизистую они вызывают микроскопические ожоги, что только усугубит состояние человека.

2. Отравившийся должен выпить сразу большое количество воды. Объем зависит от возраста и массы тела: ребенку может быть достаточно полутора-двух стаканов, крупному мужчине понадобится до полутора литров. Далее необходимо стимулировать рвоту — прижать два пальца к корню языка.

3. Цикл «вода — рвота» необходимо повторять до тех пор, пока промывные воды не станут полностью чистыми.

Важно!

Если состояние пострадавшего ухудшается или есть подозрение, что было отравление ядовитыми грибами, лучше собирать промывные воды в таз — это может понадобиться для анализов в больнице.

4. В случае потери сознания пострадавшего немедленно прекращаем промывание. Необходимо положить человека в устойчивую безопасную позу — на бок и подогнув ногу, чтобы в случае непроизвольной рвоты он не захлебнулся.

5. Промывание прошло успешно и пострадавший почувствовал себя лучше? Теперь нужно принять любой абсорбент, и старый добрый активированный уголь для этого подойдет идеально.

6. Обязательно дождитесь медицинской помощи. Очень важно предоставить для экспертизы любые фрагменты съеденных грибов, даже если это просто не вымытая тарелка. Не забываем о промывных водах. Если есть вероятность, что отравление произошло из-за ядовитых грибов, лучше настоять на госпитализации в инфекционный стационар.

Пищевое отравление

Рассказываем, что делать в первые часы после появления симптомов, как восстановиться после сильной рвоты и какой придерживаться диеты.

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Как избежать отравления грибами?

Если вы с детьми проводите много времени на даче, регулярно осматривайте территорию на предмет ядовитых грибов. Уничтожайте их сами и объясняйте детям, что их нельзя пробовать.

Тщательно изучайте территорию, где вы планируете собирать грибы. Это должны быть места, максимально удаленные от проезжей части, сточных вод и промышленных объектов. Помните, что даже собранные на лугу или в поле грибы могут представлять опасность — возможно, где-то поблизости сливаются токсичные отходы. Никогда не собирайте грибы в городских парках.

Собирайте только распространенные в вашем регионе и хорошо знакомые грибы — подосиновики, подберезовики, белые и т.п.

Если вы плохо разбираетесь в грибах, лучше вообще не ешьте то, что собрали. Просто купите их в магазине, это гарантия безопасности.

Не покупайте грибы у бабушек рядом с метро. Совсем не факт, что они разбираются в грибах лучше вас.

Для консервации грибов используйте соль, сахар и уксус — это важно для предотвращения ботулизма. Более подробно о технике безопасности при обработке грибов для консервации можно узнать здесь.

Можно ли собирать и есть мухоморы?

Некоторые виды мухоморов действительно съедобны, безопасны и могут даже использоваться в лечебных целях, правда, преимущественно в альтернативной медицине, потому что доказательств их эффективности до сих пор негусто.

Но если вы не специалист-миколог и не разбираетесь в этом, лучше не проводить такие эксперименты, чтобы вам не говорили об этом «народные целители» и советчики из Интернета, отмечает Алексей Водовозов.

«Все эти советы — в чистом виде вредительство, особенно когда предлагают лечить мухоморами рак или псориаз. Мухоморы бывают ядовитыми, а могут вызвать сильнейший галлюциногенный эффект. Пока еще не было летальных исходов после отравления мухоморами, но вряд ли вам захочется быть первым».

Водовозов Алексей

доктор