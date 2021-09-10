Израильский дипломат Кедми объяснил усиление анархии в США

Израильский дипломат и эксперт по политической аналитике Яков Кедми объяснил усиливающуюся анархию в США. Существующее положение вещей вызвано недальновидностью властей и может привести к развалу государства.

В последнее время в США отмечается стремительный рост анархии. Ситуация за океаном стала темой обсуждения очередной программы Владимира Соловьева, которая выходит на телеканале «Россия-1». Гостем эфира снова стал эксперт из Израиля Яков Кедми, ранее руководивший спецслужбой «Натив». Как пояснил политолог, причиной этого явления стало отсутствие какой-либо идеологии в стране. Но в государстве с преобладающей мотивацией обогащения и наживы ее и не может быть в принципе.

Правительство Штатов давно сделало своей главной целью глобальную гегемонию во всех сферах. Тем не менее, сейчас центральная власть в государстве ослабевает и скатывается к анархии. Меньшинство с большим влиянием на СМИ и интернет оказывается сильнее «нормального» большинства, вынуждая его соглашаться с лоббируемыми ими установками. Существующие и признаваемые обществом «ценности» порождают только насилие и стремление к эксплуатации других, как людей, так и стран.

Потеря эффективности государственным аппаратом управления объясняется также однобоким подходом к власти. Кроме доминирования в мире, Белый дом не интересует ничего, а такая позиция никоим образом не может способствовать ни развитию морали, ни высокой духовности. США пытаются не допустить справедливого распределения накопленных ими богатств, низкий уровень развития целого ряда государств Вашингтону попросту выгоден. Однако, пытаясь отстаивать свои интересы, власть не учитывает интересы мелких группы внутри собственной страны. Поэтому их представители сами диктуют свои правила и добиваются в этом успехов. В перспективе же, как пишет «Политэксперт», такая ситуация окажет разрушительное влияние на экономику страны, поставив США на грань уничтожения.