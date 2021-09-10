 

Израильский дипломат Кедми объяснил усиление анархии в США

10.09.2021, 16:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Израильский дипломат и эксперт по политической аналитике Яков Кедми объяснил усиливающуюся анархию в США. Существующее положение вещей вызвано недальновидностью властей и может привести к развалу государства.
В последнее время в США отмечается стремительный рост анархии. Ситуация за океаном стала темой обсуждения очередной программы Владимира Соловьева, которая выходит на телеканале «Россия-1». Гостем эфира снова стал эксперт из Израиля Яков Кедми, ранее руководивший спецслужбой «Натив». Как пояснил политолог, причиной этого явления стало отсутствие какой-либо идеологии в стране. Но в государстве с преобладающей мотивацией обогащения и наживы ее и не может быть в принципе.

Правительство Штатов давно сделало своей главной целью глобальную гегемонию во всех сферах. Тем не менее, сейчас центральная власть в государстве ослабевает и скатывается к анархии. Меньшинство с большим влиянием на СМИ и интернет оказывается сильнее «нормального» большинства, вынуждая его соглашаться с лоббируемыми ими установками. Существующие и признаваемые обществом «ценности» порождают только насилие и стремление к эксплуатации других, как людей, так и стран.

Потеря эффективности государственным аппаратом управления объясняется также однобоким подходом к власти. Кроме доминирования в мире, Белый дом не интересует ничего, а такая позиция никоим образом не может способствовать ни развитию морали, ни высокой духовности. США пытаются не допустить справедливого распределения накопленных ими богатств, низкий уровень развития целого ряда государств Вашингтону попросту выгоден. Однако, пытаясь отстаивать свои интересы, власть не учитывает интересы мелких группы внутри собственной страны. Поэтому их представители сами диктуют свои правила и добиваются в этом успехов. В перспективе же, как пишет «Политэксперт», такая ситуация окажет разрушительное влияние на экономику страны, поставив США на грань уничтожения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Козак: Россия при необходимости может защитить Донбасс

10.10 / Следственный комитет Белоруссии завел на Александра Лукашенко уголовное дело о финансировании оппозиции

22.07 / Лариса Гузеева резко ответила подписчице, сравнившей ее с «баржей»

04.01 / Мнение: Об искусственном происхождении коронавируса: доказательства

29.07 / Dolce vita: Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми отдыхают на курортах Италии

03.01 / Билл Гейтс отзывает чип, которым Лукашенко вылечили от коронавируса, из-за технической неисправности

19.05 / Ученые сообщили, что успешно работают над иммунотерапией рака

09.07 / Двойное тестирование позволяет предсказывать тяжелое течение COVID-19

29.10 / Apple готовит суперпрочное защитное стекло для iPhone

20.08 / Юрий Фирсов предложил детям Валентины Легкоступовой мировое соглашение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика