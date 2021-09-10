 

«Пухляш» Дмитрий Красилов рассказал о буллинге в детстве

10.09.2021, 16:24, Разное
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Танцор Дмитрий Красилов, ставший известным благодаря сотрудничеству с группой Little Big из Санкт-Петербурга, поделился о пережитом им в детстве буллинге. На YouTube-шоу «Алена, блин!» он признался, что виной тому стал лишний вес.
«Как и у любого полного ребенка, детство у меня было непростое. В школе были постоянные насмешки, издевательства, никто не верил, что мальчик с лишним весом кем-то станет в жизни», – сказал танцор. Со слов артиста, его часто в детстве называли «жирный – поезд пассажирный».

Впервые дети обидели Красилова упрёками в лишнем весе еще в детском саду.

«Сейчас, когда я иду по улице, ребята кричат: «Мам, смотри, какой толстый дядя!» — поделился актер. Несмотря на постоянное давление в школе, Дмитрий Красилов мог за себя постоять и отвечал на нападки.

В июле 2021 года группа Little Big прекратила сотрудничество с Дмитрием Красиловым. Он снимался в клипе на песни «Uno» и «Tacos».

Источник: www.gazeta.ru



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