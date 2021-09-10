«Пухляш» Дмитрий Красилов рассказал о буллинге в детстве

Танцор Дмитрий Красилов, ставший известным благодаря сотрудничеству с группой Little Big из Санкт-Петербурга, поделился о пережитом им в детстве буллинге. На YouTube-шоу «Алена, блин!» он признался, что виной тому стал лишний вес.

«Как и у любого полного ребенка, детство у меня было непростое. В школе были постоянные насмешки, издевательства, никто не верил, что мальчик с лишним весом кем-то станет в жизни», – сказал танцор. Со слов артиста, его часто в детстве называли «жирный – поезд пассажирный».

Впервые дети обидели Красилова упрёками в лишнем весе еще в детском саду.

«Сейчас, когда я иду по улице, ребята кричат: «Мам, смотри, какой толстый дядя!» — поделился актер. Несмотря на постоянное давление в школе, Дмитрий Красилов мог за себя постоять и отвечал на нападки.

В июле 2021 года группа Little Big прекратила сотрудничество с Дмитрием Красиловым. Он снимался в клипе на песни «Uno» и «Tacos».

Источник: www.gazeta.ru